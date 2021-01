Oroscopo Paolo Fox domani – lunedì 1 febbraio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 1 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 1 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 febbraio 2021: Ariete

Domani la Luna in opposizione limiterà un po’ la tua capacità di azione, eppure sarai traboccante di energia. Energia che aumenterà vertiginosamente con il trascorrere delle ore. Per questo motivo l’amore, i rapporti di coppia saranno comunque favoriti: non chiuderti in te stesso!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 1 febbraio 2021: Toro

Domani cominceranno una settimana che ti costringerà a usare cautela. D’ora in avanti un leggero nervosismo potrà sfociare in un crollo di nervi. In amore e nei rapporti interpersonali dovrai avere grande prudenza. Sul lavoro sarà necessario correre ai riparti se la tua condizione sarà estremamente precaria.

Oroscopo domani lunedì 1 febbraio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà una fase molto promettente che durerà due settimane circa. Durante le prossime giornate potresti ricevere una notizia importante. Finalmente hai ritrovato l’entusiasmo dei tempi migliori. Chi l’anno scorso ha vissuto una crisi in amore, adesso avrà la possibilità di recuperare il rapporto oppure di cominciare una storia nuova.

Previsioni domani lunedì 1 febbraio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in quadratura potrebbe scombussolarti a livello emotivo. Il fatto è che fatichi a ritrovare un tuo equilibrio interiore, anche se adesso le difficoltà sono minori rispetto all’anno passato. La tua priorità dovrà essere il risparmio, perché nei prossimi giorni potresti avere più spese o meno guadagni.