Oroscopo Paolo Fox domani – lunedì 1 febbraio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 1 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 1 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 febbraio 2021: Leone

Domani ti sentirai ancora in guerra. C’è da dire, però, che l’essere sempre in battaglia, affrontare di continuo sfide, appartiene alla tua natura. In amore, così come nel lavoro, non ami vincere facilmente. Così facendo a lungo andare la tua vita si trasformi in un campo d battaglia!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 1 febbraio 2021: Vergine

Domani dovrai cercare di recuperare energia mentale e fisica. Per fortuna in questo senso arriverà Marte in tuo soccorso! Bisogno ammettere che il cielo nei tuoi confronti è stato benevolo. L’anno scorso sei riuscito a mantenere una certa serenità. Le condizioni sociali, però, potrebbero averti procurato qualche leggero fastidio, emotivo e psicologico.

Oroscopo domani lunedì 1 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai cominciare a buttarti nella mischia delle opportunità! Febbraio e marzo saranno mesi di grande forza. Potrai ricostruire un’identità professionale e prendere decisioni di un certo peso in amore. Tu, però, non dovrai sminuire nessun evento ti succederà.

Previsioni domani lunedì 1 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti converrà cercare di non infilarti in situazioni complicate e agitate. Evita le discussioni, le provocazioni! Non avrai stelle del tutto contrarie, ma dovrai di certo faticare per ottenere dei risultati, fare le cose due volte. Occhio alle polemiche!