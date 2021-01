Oroscopo Paolo Fox domani – lunedì 1 febbraio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 1 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 1 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 febbraio 2021: Sagittario

Domani dovresti mollare il tuo passato e rivolgerti al futuro con più fiducia. Chi durante i primi mesi del 2020 ha vissuto problemi in amore, dovrebbe approfittare di questa prima parte dell’anno per riprendersi emozioni positive, consensi. Molto presto ci saranno novità interessanti!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 1 febbraio 2021: Capricorno

Domani ti accorgerai di avere acquisito una prospettiva delle cose diversa. Sul lavoro potrai prenderti una piccola soddisfazione: se vorrai bloccare una persona che ti ha infastidito, potrai farlo! C’è da dire che di recente hai fatto notevoli progressi. D’ora in poi potrai perfino riprendere in mano alcune situazioni professionali che avevi interrotto in passato. Occhio ai soldi!

Oroscopo domani lunedì 1 febbraio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai nel bel mezzo di una turbolenza, ma potrebbe diventare proficua, se ti muoverai bene. È proprio nelle bufere che si riesce a rialzarci e a rimettersi in gioco, con più forza e determinazione. D’ora in poi non dovrai porti limiti, guardare avanti con l’intenzione di costruire un nuovo futuro.

Previsioni domani lunedì 1 febbraio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai riprendere in mano la tua vita sentimentale, sfruttando Marte in aspetto favorevole. Chi nel 2020 ha concluso una relazione, adesso dovrà guardare avanti. In tal senso febbraio e marzo saranno due mesi importanti. Potrebbe rinascere qualcosa.