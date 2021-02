Classifica dei segni zodiacali di oggi 1 febbraio 2021. Una nuova settimana sta per partire, la prima di febbraio. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali, al contrario, saranno bersagliati? Per scoprirlo, leggi la seguente classifica dei segni zodiacali di oggi 1 febbraio 2021.

Ariete

Secondo la classifica dei segni zodiacali sarai fra i favoriti delle stelle, anche se la Luna sarà in opposizione. Ti sveglierai comunque carico di energia, energia che crescerà di ora in ora. Usala per dare spazio all’amore. 4 stelle.

Toro

Si preannunciano giornate che ti richiederanno particolare attenzione. Se non gestirai con intelligenza la tensione nervosa, rischierai di perdere le staffe al primo imprevisto. Servirà molta cautela, anche in amore. Sul fronte lavorativo dovrai cercare di risolvere i tuoi problemi quanto prima. 2 stelle.

Gemelli

Ti aspettano due settimane decisamente incoraggianti. Preparati, perché sarà facile ricevere una buona notizia molto presto! Finalmente hai ritrovato l’ottimismo e la voglia di metterti in gioco. Anche in amore sarà possibile tornare in pista. 4 stelle.

Cancro

La Luna sarà in quadratura: come conseguenza potresti sentirti sottosopra a livello emotivo. Anche se ti sei sbarazzato dell’opposizione di Saturno, ritrovare il tuo centro non si sta rivelando affatto facile! D’ora in avanti dovrai fare più attenzione ai soldi. 3 stelle.

Leone

Come indica la classifica dei segni zodiacali sarai ancora piuttosto basso. Purtroppo da giorni hai la sensazione di essere in guerra con tutto e tutti. Anche se un po’ ti piace vivere la vita come se fosse una sfida perenne, avresti bisogno di semplificarti le cose. Cerca di riportare un po’ di pace in amore e nel lavoro. 2 stelle.

Vergine

Sei stato uno fra i pochi segni che se l’è cavata benone durante il 2020. Le stelle sono state generose con te, ma la difficile situazione sociale potrebbe averti comunque affaticato. Nelle prossime ore dovrai fare in modo di recuperare a livello fisico e mentale. 3 stelle.

Bilancia

Da questo momento in poi potrai metterti in gioco in ogni modo. Le stelle di febbraio e di marzo saranno particolarmente favorevoli: ogni cosa su cui metterai mano potrà portarti il successo. Basterà cogliere ogni opportunità e non sottovalutare nessun evento o incontro. 5 stelle.

Scorpione

Non avrai un cielo del tuto contrario, ma nemmeno così favorevole. È probabile che per ottenere i risultati che desideri, dovrai faticare il doppio. Ecco, perché sarà importante tenere la tua agitazione a bada. Evita le polemiche inutili! 3 stelle.

Sagittario

Secondo la classifica dei segni zodiacali sarai decisamente sul podio, insieme ai più fortunati della giornata. Tu, però, dovrai sforzarti di lasciare andare il passato e tutte le ferite che hai vissuto e concentrarti sul futuro, perché sarà ricco di opportunità e di emozioni positive. 5 stelle.

Capricorno

Potrai guardarti indietro e riconoscere i progressi fatti di recente. Hai acquisito più consapevolezza e un punto di vista migliore sulle cose. D’ora in avanti potrà perfino recuperare un progetto di lavoro interrotto in passato e levarti qualche sassolino dalla scarpa. 4 stelle.

Acquario

Potresti alzarti sentendo molta agitazione, una certa tensione che se veicolata con intelligenza potrebbe trasformarsi in forza creatrice. Non farti spaventare dalla crisi di questi gironi. Spesso è proprio dalle crisi che si rinasce! Resta focalizzato, invece, sul tuo futuro, un futuro che potrà diventare radioso se solo lo permetterai. 5 stelle.

Pesci

Oggi potrai cominciare a recuperare l’amore, approfittando della presenza di Marte nel segno del Toro. Anche i Pesci che hanno concluso una relazione da poco, troveranno la forza di buttarsi il passato alle spalle e guardare avanti. Febbraio e marzo potrebbero perfino sorprenderti. 4 stelle.