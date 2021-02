I segni meno fortunati di Febbraio 2021: ecco cosa dice l’oroscopo

Segni meno fortunati – Un nuovo mese è appena iniziato e per questo motivo andiamo a vedere qualche piccola cosa di ciò che capiterà. Chi saranno infatti i segni più sfortunati del mese che ci stiamo apprestando a vivere? Andiamolo a vedere grazie alle predizioni dell’oroscopo e grazie alle combinazioni degli astri.

Chiaramente non abbiate paura di questa classifica perchè, così come spieghiamo all’interno dei nostri articoli, vi sono sempre le eccezioni che però confermano la regola. Per cui se fai parte dei segni meno fortunati non avere paura, potrebbe anche darsi che questo per te non valga.

Ma adesso passiamo ai fatti e vediamo la classifica di Febbraio 2021. Iniziamo dalla quinta posizione con Ariete che a causa di alcune giornate negative non vivrà un mese all’insegna della fortuna. Per questo motivo entra in quinta posizione. Subito dopo, per pochissimo a dire il vero, vi sono i nati sotto il segno della Bilancia che subirà molto l’influenza della Luna e per questo motivo la seconda settimana del mese potrebbe veramente diventare difficile da sopportare.

Segni più sfortunati Febbraio 2021 – CLASSIFICA

Entriamo ora nel vivo della nostra classifica e passiamo al podio. Terzo posto dei segni più sfortunati di Febbraio 2021 per Sagittario. Anche in questo caso la colpa sarà della Luna che per la propria vicinanza a Venere potrebbe influire molto negativamente sull’intero mese. Fate attenzione ai numeri e, soprattutto, a come impiegate i vostri soldi. Il consiglio è quello di risparmiare il più possibile. Seconda posizione per i nati sotto il segno del Toro che subirà l’influenza della vicinanza tra Giove e Saturno: tre settimane su quattro saranno all’insegna della sfortuna.

Primo posto purtroppo per Vergine che non vivrà un mese fortunato, anzi sarà completamente il contrario. Sfortune ovunque: lavoro, amore e soldi. Evitate di progettare o di prendere decisioni perchè possono solo diventare cose a vostro sfavore.