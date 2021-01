Oroscopo Branko oggi – lunedì 1 febbraio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per oggi lunedì 1 febbraio 2021. Un nuovo mese è appena cominciato. Cosa avranno in serbo i pianeti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi lunedì 1 febbraio 2021:

Oggi Venere raggiungerà il cielo dell’Acquario, punto splendido del cielo da dove ti riempirà di felicità. D’ora in poi potrai dedicarti all’amore, fare nuovi interessanti incontri, riportare la pace in un rapporto.

Previsioni Branko oggi lunedì 1 febbraio 2021:

Oggi il nuovo transito di Venere nel segno dell’Acquario potrebbe raffreddare l’amore. Se non farai attenzione rischierai di comportarti in maniera molto egoistica nel confronti del partner. Sii prudente!

Oroscopo oggi lunedì 1 febbraio 2021:

Secondo l’oroscopo di Branko oggi Venere si unirà al Sole, Mercurio, Giove e Saturno nel segno dell’Acquario. Questo spostamento del pianeta dell’amore darà il via a un periodo che sarà ricco di accadimenti positivi, anche in amore.

Previsioni oggi lunedì 1 febbraio 2021:

Secondo l’oroscopo di Branko oggi Venere lascerà il cielo del Capricorno per traslocare nell’Acquario. Da lì il pianeta influirà soprattutto sull’aspetto economico. Se chiederai un finanziamento, un prestito avrai più probabilità di ottenerlo!