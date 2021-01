Oroscopo Branko oggi – lunedì 1 febbraio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per oggi lunedì 1 febbraio 2021. Un nuovo mese è appena cominciato. Cosa avranno in serbo i pianeti per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi lunedì 1 febbraio 2021: Leone

Oggi Venere raggiungerà una posizione opposta. Ecco perché nelle prossime settimane dovrai usare estrema cautela in amore e nei rapporti con gli altri più in generale. Cerca di tenere il tuo nervosismo a bada!

Previsioni Branko oggi lunedì 1 febbraio 2021: Vergine

Oggi Venere approderà al cielo dell’Acquario, un punto del cielo che andrà a influenzare la tua vita pratica. Febbraio sarà un mese che ti permetterà di ottenere successo nel lavoro: sfruttalo al meglio, mettendoti in gioco!

Oroscopo oggi lunedì 1 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko oggi il pianeta dell’amore farà il suo ingresso nell’amico Acquario, accanto al Sole, Mercurio, Giove e Saturno. Con un cielo del genere, potrai aspettarti di tutto, addirittura una fuga d’amore con tanto di matrimonio!

Previsioni oggi lunedì 1 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko oggi Venere entrerà nel segno dell’Acquario e si farà più fredda nei tuoi confronti. Ecco perché servirà molta prudenza in amore e in famiglia. Dovrai cercare di non scivolare in qualche discussione.