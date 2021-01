Oroscopo Branko oggi – lunedì 1 febbraio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per oggi lunedì 1 febbraio 2021. Un nuovo mese è appena cominciato. Cosa avranno in serbo i pianeti per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi lunedì 1 febbraio 2021: Sagittario

Oggi Venere affiancherà il Sole, Mercurio, Giove e Saturno nel segno dell’Acquario. L’amore tornerà in auge! D’ora in poi avrai giorni pieni di occasioni d’oro: guai a mancarle, soprattutto se sei single da tempo!

Previsioni Branko oggi lunedì 1 febbraio 2021: Capricorno

Oggi il pianeta dell’amore ti saluterà per trasferirsi nel vicino Acquario. Venere diventerà più pratica e influenzerà il settore legato al patrimonio personale, come fondi d’investimento, azioni e titoli di stato.

Oroscopo oggi lunedì 1 febbraio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko oggi con l’arrivo di Venere nel tuo cielo sarai sostenuto da un quintetto astrale di tutto rispetto. Mercurio, Giove, Saturno, Sole e Venere infatti ti renderanno il grande favorito del mese!

Previsioni oggi lunedì 1 febbraio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko oggi l’ingresso di Venere nel segno dell’Acquario rappresenterà un passaggio tutt’altro che negativo! Nelle prossime giornate avrai la generosità e l’empatia raddoppiate.