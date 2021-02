Ritorna come di consueto la rubrica sull’oroscopo e classifica di domani 2 febbraio 2021. Sarà un martedì che sorriderà all’Acquario e la Bilancia, mentre non tutto sarà rose e fiori per il Toro e lo Scorpione. Da dimenticare questa giornata per l’Ariete.

Ariete

Sarà una giornata da dimenticare in fretta, la classica giornata storta. Non mancheranno i disaccordi sul lavoro dove vi aspettate troppo dagli altri. Avrete anche qualche battibecco con amici cari e per l’amore sarà una giornata stancante. Meglio starsene da soli domani! 1 Stella.

Toro

Giornata nella quale dovrete fare molta attenzione a non ricadere in problemi già avuti in passato in amore. Il lavoro a metà mese andrà meglio, fatevi coraggio, almeno c’è la salute! 2 Stelle.

Gemelli

Giornata proficua per chiarire alcuni aspetti in amore. Il lavoro va bene sia per coloro che sono dipendenti, ma ancor di più per coloro che lavorano in proprio. E’ la giornata giusta per darci dentro! 3 Stelle.

Cancro

Avete avuto problemi in amore con il partner? Meglio prepararsi a qualcosa di non proprio piacevole nei prossimi due giorni. Nel lavoro sarete stimolati da nuovi progetti, ma per un vero cambiamento ci vorrà ancora del tempo! 2 Stelle.

Leone

Per tutti quelli che hanno storie d’amore è la giornata giusta per riflettere, perchè i ripensamenti possono avvenire a chiunque. Sul lavoro c’è troppo da fare e siete soli, per questo vi sentirete sopraffatti. 2 Stelle.

Vergine

Giornata proficua in amore per i single. E’ arrivato il momento da mettere da parte la prudenza che vi contraddistingue, potreste avere delle piacevoli sorprese. Sul lavoro si può fare di più, ma capitano giornate in cui ci si sente svogliati, passerà! 3 Stelle.

Bilancia

Giornata positiva in amore per chi ha un rapporto solido e stabile, per le coppie nate da poco sarà invece tutto più difficile, quindi bisogna mantenere la calma. Chi è senza lavoro da un pò potrebbe ricevere una notizia favorevole. 4 Stelle.

Scorpione

L’amore sta per preservarvi una brutta sorpresa che vi farà arrabbiare e non poco, cercate di mantenere la calma. Il lavoro scarseggia e ne risente l’economia della propria tasca, va eliminata qualche spesa superflua. 2 Stelle.

Sagittario

Giove è dalla vostra parte quindi una buona giornata per rafforzare i rapporti amorosi. Sul lavoro ci sono nuove occasioni in arrivo, vanno afferrate! 3 Stelle.

Capricorno

L’amore ti sosterrà in questa giornata più di quanto pensi, soprattutto in questo momento di crisi sul lavoro è bene rifugiarsi tra le braccia della persona amata. 2 Stelle.

Acquario

L’amore sorride alle coppie nate da poco, i vostri rapporti si consolideranno e potrete vivervi la vostra storia romantica. Sul lavoro vanno fatti dei cambiamenti, ma dovete esserne certi prima di compiere un passo. 3 Stelle.

Pesci

Siete troppo nervosi in questa giornata e ne risentirà il lavoro, dove dovrete anche chiarire alcuni aspetti e soprattutto evitare alcune spese. L’amore può andare bene, ma meglio non cercare di riparare domani un rapporto finito in modo burrascoso. 2 Stelle.