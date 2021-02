Oroscopo Branko oggi – martedì 2 febbraio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per oggi martedì 2 febbraio 2021. La settimana continua a poco a poco ed eccoci a martedì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi martedì 2 febbraio 2021: Ariete

Oggi la tua famiglia reclamerà la tua attenzione. Dovresti sfruttare la giornata e il nuovo passaggio di Venere per riaccendere la passione con il partner, recuperare l’intesa persa in passato.

Previsioni Branko oggi martedì 2 febbraio 2021: Toro

Oggi potrebbe succedere qualcosa di bello: nelle prossime ore potresti ricevere l’offerta di un nuovo incarico. Se così fosse, non ascoltare quel Marte ribelle che cercherà di contestare le condizioni proposte, ma cogli l’opportunità!

Oroscopo oggi martedì 2 febbraio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko oggi Venere, da pochi giorni nel segno dell’Acquario, riporterà l’amore nella tua vita. Chi nei mesi passati ha vissuto una crisi con il partner, avrà la possibilità di recuperare un bell’affiatamento.

Previsioni oggi martedì 2 febbraio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko oggi potresti ritrovarti nel bel messo di una discussione piuttosto accesa in famiglia. Se i figli ti faranno agitare, sforzarti di mantenere il sangue freddo e contare fino a tre prima di parlare.