Oroscopo Branko oggi – martedì 2 febbraio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per oggi martedì 2 febbraio 2021. La settimana continua a poco a poco ed eccoci a martedì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi martedì 2 febbraio 2021: Leone

Oggi realizzerai di non essere da solo, nemmeno in un momento combattuto come quello attuale. Se avrai bisogno di una mano, ci sarà qualcuno felice di tenderla, ma tu dovrai mettere da parte il tuo orgoglio.

Previsioni Branko oggi martedì 2 febbraio 2021: Vergine

Oggi le stelle, Venere fra tutte, favoriranno le questioni di carattere pratico, come le trattative immobiliari. Se da tempo stai pensando di comprare o vendere un immobile, dovresti muoverti nelle prossime ore.

Oroscopo oggi martedì 2 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko oggi, e per tutto il mese di febbraio, tornerai a essere grande protagonista. Si preannunciano giornate ricche di nuove opportunità, in ogni ambito della tua vita.

Previsioni oggi martedì 2 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko oggi, se non farai attenzione, correrai il rischio di far diventare la tua relazione una spy story. Cerca di contenere la tua gelosia nei confronti del partner!