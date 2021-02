Oroscopo Branko oggi – martedì 2 febbraio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per oggi martedì 2 febbraio 2021. La settimana continua a poco a poco ed eccoci a martedì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi martedì 2 febbraio 2021: Sagittario

Oggi sarà una giornata memorabile per molti Sagittario single. Nelle prossime ore, se uscirai allo scoperto, potresti imbatterti in un incontro letteralmente magico: sarà merito di Venere da poco nel segno dell’Acquario.

Previsioni Branko oggi martedì 2 febbraio 2021: Capricorno

Oggi ti alzerai con un desiderio crescente di avere successo. Sarà un effetto del nuovo passaggio di Venere nel cielo dell’Acquario, un punto che aiuterà gli affari, la professione, i contatti di lavoro e i guadagni.

Oroscopo oggi martedì 2 febbraio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko oggi potrai contare su un quintetto astrale di tutto rispetto nel tuo segno. D’ora in avanti tutto sarà possibile, anche allargare i tuoi orizzonti futuri. Potrebbe essere l’occasione giusta per studiare le lingue.

Previsioni oggi martedì 2 febbraio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko oggi le stelle ti stuzzicheranno con dei sogni sensuali. È tempo di lasciare indietro i ricordi tristi, il timore di soffrire nuovamente e abbandonarti alle emozioni, ai sentimenti.