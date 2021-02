Oroscopo del Giorno, 9 Febbraio: previsioni per tutti i segni

Oroscopo del giorno, 9 Febbraio 2021: previsioni per tutti i segni – Qual è il tuo segno zodiacale? Ecco quale sarà il tuo oroscopo per la giornata di oggi, 9 Febbraio 2021. Qui di seguito puoi trovare tutte le previsioni per tutti i dodici segni dello Zodiaco. Siamo giunti alla seconda settimana di febbraio. Scopriamo insieme quale sarà l’oroscopo di oggi, martedì 9 febbraio 2021.

Ariete

Siete pigri e demotivati e queste sono proprio le cose che non devono rappresentarvi. Magari ci possono essere dei contrasti, ma dovete sempre lottare per emergere. Tranquilli che tra poco tornerà in voi la voglia di rimettersi in gioco anche in amore.

Toro

Continuate ad essere malinconici, ma è un periodo che passerà statene certi. I giovani tra i 18 e i 25 anni vivono un momento delicato in amore, mentre i più adulti dovrebbero dare proprio un senso maggiore al loro ruolo nel rapporto di coppia.

Gemelli

Giornata che vi porterà a discutere con più persone, sia per quanto riguarda i rapporti lavorativi che quelli amorosi. Vi sentirete pressati, ma è solo una giornata un pò dura, tenete forte.

Cancro

Iniziate soprattutto i giovani a pensare all’amore come qualcosa di concreto. E’ il momento giusto per aprire il vostro cuore ad un’altra persona, anche se questa vi sembrerà una di quelle inimmaginabili. Non fate che questo periodo potenzialmente positivo diventi fonte di qualche disagio.

Leone

Avete trascorso un periodo duro sotto tanti punti di vista, ma siete forti e difficilmente ci sarà qualcosa che potrà abbattervi del tutto. Avete una grande energia che vi sosterrà anche in questa giornata.

Vergine

Strano per voi della Vergine che siete sempre molto schematici, ma in questa giornata uscirete dagli schemi e penserete solo con il cuore, perchè in amore la ragione non conta.

Bilancia

Non potete sempre pensare che una persona bella esteticamente sia bella anche dentro, perchè molte volte l’apparenza inganna. Non fermatevi a quello e cercate di conoscere a fondo chi vi si presenta di fronte.

Scorpione

Avete alcuni problemi economici, le entrate sono poco e questo vi costringerà a riguardare le vostre finanze. Siete turbati perchè il lavoro o non c’è o va avanti a rilento, ma non potete mollare.

Sagittario

Buona giornata per iniziare nuove relazioni. Dentro di voi c’è una voglia matta di partire e viaggiare, ma purtroppo sappiamo tutti che il momento che stiamo vivendo non lo consente e questo vi abbatte, ma tranquilli a breve vedrete la vita diversamente.

Capricorno

Sarà una giornata dura dove vi metterete alla prova perchè le vostre idee contano. In questa giornata potreste affrontare Pesci e Ariete, persone che sanno tenervi testa e questo vi stimolerà.

Acquario

Continua la vostra voglia di cambiamenti soprattutto per le persone giovani, che sentono il bisogno di cambiare aria, casa e lavoro. I più adulti invece vorrebbero ma sono frenati.

Pesci

Giornata di insoddisfazione. Molti vi diranno cose che non vi stanno bene e alcuni di voi reagiranno dicendo quello che pensano e altri faranno finta di farsi scivolare tutto addosso, ma in entrambi i casi ne soffrirete.