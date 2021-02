Oroscopo Paolo Fox domani – mercoledì 10 febbraio 2021 – Anticipazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 10 febbraio 2021. I giorni della settimana scivolano via ed eccoci arrivati già a mercoledì. Cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco questo lunedì? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 10 febbraio 2021: Leone

Domani e giovedì saranno due giornate ad altissimo rischio discussioni, se non addirittura chiusura di rapporti. Saranno molti i Leone che sentiranno il desiderio di allontanare una persona o di mettere fine a una particolare situazione. Chi non si arrabbierà, avrà semplicemente voglia di cambiare strada. Se stai portando avanti una relazione, d’amore o di lavoro, conflittuale, ti converrà andarci molto cauto!

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 10 febbraio 2021: Vergine

Domani e per tutto il mese potrai prendere decisioni di lavoro molto importanti. L’amore, al contrario, sarà un po’ messo da parte. Non è detto che tu abbia grossi problemi, eppure in questi giorni sembri più assorbito dalle faccende di carattere pratico. Nel prossimo weekend ti converrà fare molta attenzione: perché non programmi qualcosa di speciale per San Valentino? Chi lo scorso inverno ha vissuto un piccolo distacco dal partner, dovrà fare in maniera di recuperare.

Oroscopo domani mercoledì 10 febbraio 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e giovedì saranno due giorni in cui dovrai tenere le antenne dritte. Nelle prossime 48 ore, infatti, potresti ricevere una chiamata diretta, un’offerta imperdibile, un messaggio importante. Ci sarà chi avrà un’idea vincente, chi un appuntamento che gli stravolgerà la vita. Insomma, qualcosa di bello e inaspettato potrà accadere: non perdere nessuna opportunità!

Previsioni domani mercoledì 10 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e giovedì saranno due giorni pieni di confusione. Ti converrà non infilarti in nessuna polemica, non discutere di soldi e non assumere un atteggiamento troppo beffardo. Forse dovrai tenerti alla larga da qualche seccatore. Occhio alla stanchezza e a possibili ritardi. Tieni duro! A partire da venerdì la situazione migliorerà di gran lunga.