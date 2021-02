Oroscopo Branko domani, venerdì 12 febbraio 2021: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani venerdì 12 febbraio 2021. La settimana di lavoro sta per volgere al termine ed eccoci arrivati a venerdì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 12 febbraio 2021: Leone

Domani servirà particolare attenzione nel lavoro. Nel corso della giornata correrai il rischio di diventare troppo ambizioso. D’ora in poi dovrai sforzarti di tenere il tuo orgoglio sotto controllo e, se necessario, dovrai scendere a patti con una persona.

Previsioni Branko domani venerdì 12 febbraio 2021: Vergine

Domani si prospetta una giornata particolarmente proficua sul lavoro, soprattutto durante la mattina. Ti sveglierai con una mente lucida, attiva e avrai la possibilità di dimostrare a colleghi e superiori quanto vali.

Oroscopo domani venerdì 12 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata più adatta per mettersi in gioco sul lavoro. Se da tempo stai pensando di ottenere un nuovo incarico, dovresti sfruttare le prossime ore per mandare curriculum in giro.

Previsioni domani venerdì 12 febbraio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Branko domani sera sarà necessario affrontare un chiarimento importante con il partner. Non dovresti portarti dietro un malumore durante San Valentino, perché sciuperesti il fine settimana. Meglio parlare chiaro in questa giornata.