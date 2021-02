Oroscopo internazionale Rob Brezsny, settimana dall’11 al 17 febbraio 2021: previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dall’11 al 17 febbraio 2021. Quali suggerimenti offrirà il popolare astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana dovresti fare tuoi i suggerimenti di Anton Chekhov: provare a vivere ogni giorno come se fossi innamorato. Lasciati trasportare da passione, ardore e affetto verso ogni persona e cosa.

Toro

Nelle prossime giornate dovrai cercare di aprirti di più agli altri, dovrai condividere con le persone sentimenti ed esperienze. Non permettere alla condizioni attuali di ostacolare del tutto le tue interazioni, gli scambi sociali.

Gemelli

D’ora in avanti avrai bisogno di circondarti di persone attendibili, generose e disponibili nei tuoi confronti. Anche se tutto sommato le cose non stanno andando male, per andare ancora meglio avresti bisogno del loro affetto.

Cancro

Dovresti sfruttare le prossime settimane per buttarti a capofitto nell’amore, lasciarti andare alle emozioni, alla passione. Se riuscirai a conciliare eros e lavoro, potrai ottenere risultati sorprendenti.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana prossima sarà la più adatta per cominciare a coccolarti, ad amarti. Ritaglia uno spazio per la cura di te stesso: ne hai un gran bisogno!

Vergine

Dovresti ritrovare il contatto con la tua parte più romantica, più passionale e selvaggia. Recuperare un maggior trasporto in amore, abbandonarti alle emozioni, pur nel rispetto delle misure restrittive.

Bilancia

Saranno giornate interessanti per chi vorrà provare a cambiare approccio nei confronti dell’amore. Prova ad adottare una nuova visione delle cose, a ridefinire i sentimenti in maniera nuova, più coraggiosa e creativa.

Scorpione

Nei prossimi giorni avrai bisogno di guarire e maturare il tuo rapporto di coppia, facendo tua la seguente considerazione. Un rapporto di coppia deve implicare anche una connessione di anime a livello più profondo, la possibilità di scoprire reciprocamente le proprie parti più autentiche. Se riuscirai nell’intento, otterrai una potente alchimia.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana sarà molto significativa per chi proverà a superare i propri limiti. Sfrutta le prossime giornate per oltrepassare l’ordinario e scoprire territori nuovi. Sarà un modo incredibile per rifornirti di energia.

Capricorno

Durante la prossima settimana dovresti fermarti e prenderti del tempo per scrivere un messaggio importante alla persona di cui sei innamorato, qualcuno che vorresti avere al tuo fianco.

Acquario

Se scriverai una lettera d’amore a qualcuno, dovresti lasciarti ispirare dalle seguenti frasi di Walt Whitman:” Siamo querce, cresciamo fianco a fianco nelle radure,

bruchiamo, due tra la mandria selvaggia, spontanei come chiunque, siamo due pesci che nuotano insieme nel mare. Siamo due falchi, due predatori, ci libriamo in alto nell’aria e guardiamo sotto. Siamo due nuvole che mattina e pomeriggio avanzano in alto,

siamo mari che si mescolano. Siamo due di quelle felici onde che rotolano una sull’altra e si spruzzano l’un l’altra. Siamo neve, pioggia, freddo, buio, sabbiamo ruotato e ruotato finché siamo arrivati di nuovo a casa, noi due abbiamo abrogato tutto fuorché la libertà, tutto fuorché la gioia.”

Pesci

D’ora in avanti dovresti fermarti e chiederti cosa potrai fare per eliminare o alleviare le preoccupazioni e i timori delle persone che ami. E cosa potranno fare loro, invece, per alleggerire il tuo animo dalle tue paure.