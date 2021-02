Zodiaco, ecco l’oroscopo di oggi e domani: 11 e 12 Febbraio 2021

Oroscopo oggi e domani – Torniamo anche oggi con un nuovo appuntamento giornaliero legato alle previsioni oroscopo. Sul nostro sito infatti puoi trovare quotidianamente tutte le novità legate al mondo degli astri e delle previsioni. Qual è il tuo segno zodiacale? Scopriamolo insieme e poi vediamo insieme cosa dice il tuo oroscopo di oggi e di domani.

I segni zodiacali sono in tutto dodici e sono assegnati in base alla data di nascita delle persone. Il primo segno dello Zodiaco è Ariete ed a questo vi appartengono coloro che sono nati tra il 21 Marzo ed il 20 Aprile, continuiamo quindi con Toro al quale appartiene chi nasce tra il 21 Aprile ed il 20 Maggio. Al segno dei Gemelli appartengono invece i nati tra il 21 Maggio ed il 21 Giugno. A questi si aggiunge anche Cancro, ovvero chi è nato tra il 22 Giugno ed il 22 Luglio.

Continuando a vedere gli altri segni zodiacali segue quindi il Leone che nasce tra il 23 Luglio ed il 23 Agosto. Al segno della Vergine appartengono coloro che nascono tra il 24 Agosto ed il 22 Settembre mentre sono Bilancia coloro che nascono tra il 23 Settembre ed il 22 Ottobre. Vi è poi chi nasce tra il 23 Ottobre ed il 22 Novembre che appartiene al segno dello Scorpione.

Ultimi quattro segni: sono del Sagittario se nasco dal 23 Novembre al 21 Dicembre mentre sono un Capricorno se nasco tra il 22 Dicembre ed il 20 Gennaio. Al segno Acquario invece si appartiene nascendo dal 21 Gennaio al 19 Febbraio mentre i Pesci sono coloro che nascono tra il 20 Febbraio ed il 20 Marzo.

Segni Zodiacali – DATE

Andiamo dunque a vedere un riepilogo di tutte le date dei segni zodiacali in questa breve tabella.

Ariete: dal 21 Marzo al 20 Aprile

Toro: dal 21 Aprile al 20 Maggio

Gemelli: dal 21 Maggio al 21 Giugno

Cancro: dal 22 Giugno al 22 Luglio

Leone: dal 23 Luglio al 23 Agosto

Vergine: dal 24 Agosto al 22 Settembre

Bilancia: dal 23 Settembre al 22 Ottobre

Scorpione: dal 23 Ottobre al 22 Novembre

Sagittario: dal 23 Novembre al 21 Dicembre

Capricorno: dal 22 Dicembre al 20 Gennaio

Acquario: dal 21 Gennaio al 19 Febbraio

Pesci: dal 20 Febbraio al 20 Marzo

