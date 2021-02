Oroscopo Branko, settimana dal 15 al 21 febbraio 2021: previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 15 al 21 febbraio 2021. Una nuova settimana di febbraio sta per cominciare. Quali sorprese incontreranno i segni zodiacali durante le prossime giornate? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande: lunedì, infatti potresti avere fortuna in amore! Martedì andrai alla grande, nessuno potrà fermarti, mentre venerdì potrebbe spuntare fuori la possibilità di un breve viaggio.

Toro

Lunedì potresti essere circondato da persone invidiose: meglio avere prudenza! Martedì dovrai fare i conti con qualche rivalità agguerrita, mentre giovedì ritroverai l’ottimismo che ti è mancato negli ultimi giorni.

Gemelli

Lunedì qualcuno s’imbatterà in un vero e proprio colpo di fulmine, martedì il tuo cuore potrebbe essere conquistato da uno straniero. La tua settimana terminerà con una domenica all’insegna degli scherzi d’amore.

Cancro

Lunedì dovrai fronteggiare alcuni possibili concorrenti o rivali piuttosto ostinati: servirà cautela e una buona strategia! Martedì le stelle ti incoraggeranno a esprimere coraggio e metterti in gioco. Sabato, invece, potresti essere assalito da un po’ di nostalgia.

Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Branko la settimana inizierà con qualche buona notizia. Martedì potresti ricevere una conferma importante dall’università, mentre mercoledì ti converrà gestire con attenzione i tuoi sbalzi d’umore. Giovedì qualcuno farà un incontro tanto piacevole quanto inaspettato.

Vergine

Lunedì ti metterai subito al lavoro, perché avrai molti impegni da portare a termine. Mercoledì potrebbero arrivare notizie interessanti dall’estero, mentre sabato avrai bisogno di rallentare e riposare un po’.

Bilancia

Lunedì potrai contare sul supporto di preziosi collaboratori, mentre martedì sarai oggetto di qualche provocazione sexy. Venerdì ci sarà chi sarà occupato a discutere di questioni economiche delicate, operare alcune spartizioni.

Scorpione

Lunedì servirà molta prudenza, perché potresti ritrovarti a discutere sul lavoro, forse con un superiore. Mercoledì qualche nemico potrebbe attaccarti: sii prudente! Per fortuna giovedì un Sole magnifico ti restituirà grinta e ottimismo.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana sarà all’insegna dell’amore. Lunedì qualche Sagittario potrebbe andare a caccia dell’anima gemella con ottimi risultati. Mercoledì, invece, potrebbe esserci un colloquio di lavoro per qualcuno, mentre sabato potresti incappare nell’ex.

Capricorno

Lunedì, se non farai attenzione, rischierai di diventare un po’ egoista, martedì la famiglia e i figli reclameranno la tua attenzione. Giovedì sarà la giornata ideale da dedicare all’amore: tu sarai passionale come non mai!

Acquario

Lunedì farai letteralmente strage di cuore: approfittane, per metterti in gioco! Martedì arriveranno notizie importanti, mentre sabato sera dovresti organizzare qualcosa di speciale per due.

Pesci

Lunedì correrai il rischio di diventare troppo possessivo: fai attenzione! Mercoledì potresti ricevere una notizia positiva sul lavoro, mentre domenica sarai impegnato con la casa, con la tua abitazione.