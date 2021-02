Oroscopo Branko di domani 15 febbraio: Sagittario, Bilancia, Cancro, Gemelli

Un altro lunedì avrà presto inizio, primo giorno di una nuova settimana, che sancirà la fine della prima parte di questo 2021: il noto astrologo Branko è pronto, come sempre, ad aiutarci con le sue previsioni come da consuetudine oramai radicata.

Oroscopo Branko di domani 15 febbraio: Sagittario

Giornata stimolante, sopratutto per quanto riguarda il campo creativo-artistico, piuttosto che quello lavorativo che comunque potrà riservare grandi soddisfazioni proprio a causa della vostra condizione mentale attuale. Nessun obiettivo potrà esservi realmente precluso.

Oroscopo Branko di domani 15 febbraio: Bilancia

Non sempre un ottimo umore viene accolto con simpatia dagli altri, sopratutto se questi ultimi hanno altro per la testa: meglio non giudicare gli umori delle persone senza conoscere bene tutti i dettagli, anzi oggi potrebbe essere il momento giusto per dimostrare il vostro altruismo.

Oroscopo Branko di domani 15 febbraio: Cancro

Al Cancro solitamente non piace schierarsi apertamente, preferendo spesso agire in maniera diplomatica, anche se si tratta dei propri “affari”. Tuttavia oggi potrebbe essere necessario o quantomeno utile prendere una posizione netta e manifestare la propria volontà in maniera chiara.

Oroscopo Branko di domani 15 febbraio: Gemelli

Essere buoni amici non significa necessariamente essere sempre e totalmente disponibili, anzi spesso questo può essere inteso come un segno di debolezza. Non c’è nulla di male a non voler condividere tutto della propria vita, anzi. Se la controparte vi rispetta seriamente non potrà giudicarvi in maniera negativa.