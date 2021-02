Oroscopo Branko di oggi 14 febbraio: Ariete, Gemelli, Pesci, Vergine

La prima parte di febbraio è passata, e il giorno degli innamorati può sicuramente essere d’aiuto per ritrovare le energie giuste per affrontare la prossima settimana, indifferentemente dalla situazione sentimentale. Branko è pronto a snocciolare le proprie letture degli astri relative a questa giornata.

Oroscopo Branko di oggi 14 febbraio: Ariete

E’ assolutamente arrivare a questa giornata con un po’ di ansia e stanchezza, magari dovuta a qualcuno che vi sta intralciando, in maniera più o meno consapevole.

Il consiglio migliore è di essere riflessivi ed evitare di considerare le proprie impressioni come verità assoluta: meglio chiedere maggiormente le opinioni in merito.

Oroscopo Branko di oggi 14 febbraio: Gemelli

Va bene essere disponibili ed altruisti, ma questo non dovrebbe significare subire le angherie e le decisioni altrui. Indifferentemente dal vostro status sentimentale, dovreste preoccuparvi maggiormente di tenere alta la vostra autostima altrimenti ci sarà sempre qualcuno pronto ad approfittarne.

Oroscopo Branko di oggi 14 febbraio: Pesci

Non è più possibile posticipare o nascondere qualche decisione scomoda o fastidiosa in sospeso, anzi meglio occuparsene al più presto: cercate di capire la gravità di ogni situazione e prendete la decisione più pragmatica possibile.

Oroscopo Branko di oggi 14 febbraio: Vergine

Le persone sono sincere quando vengono lasciate libere, quindi cercate di assumere un atteggiamento “passivo” ma guardingo nei confronti di chi non reputate sincero. Questo potrebbe essere un ottimo momento per esaminare con chiarezza e riflessione eventuali decisioni che prenderete in merito.