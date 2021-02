Oroscopo di domani, lunedì 15 febbraio 2021: l’Ariete ha la Luna nel segno!

Oroscopo di domani lunedì 15 febbraio 2021. Mentre la festa degli innamorati sta per volgere al termine, una nuova settimana è già alle porte. La Luna sarà nel segno dell’Ariete: ottima notizia per il leone, il Sagittario e l’Ariete! Vuoi scoprire cosa riserveranno gli astri in questa giornata? Leggi il seguente oroscopo di domani lunedì 15 febbraio 2021 rivolto a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la tua settimana partirà con il piede giusto, grazie alla presenza della Luna nel segno. Nelle prossime ore potrebbe capitarti qualcosa di bello, forse una notizia che attendevi da tempo.

Toro

Domani lunedì 15 febbraio 2021 sarà una giornata ancora piena di sfide da superare. Per fortuna, Marte nel segno ti dispenserà l’energia necessaria ad arrivare a fine giornata. Tieni duro!

Gemelli

La Luna nel segno dell’Ariete ti regalerà una buona vitalità, Mercurio e Giove in Acquario ti procureranno le occasioni giuste per emergere nel lavoro e prenderti le tue soddisfazioni. Sari uno fra i segni favoriti della giornata.

Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di domani si prospetta una giornata piuttosto sottotono, per colpa della Luna in quadratura. Nelle prossime ore potrebbe affiorare un po’ di tensione o di stanchezza oppure dovrai affrontare qualche contrattempo irritante sul lavoro.

Leone

Purtroppo l’opposizione di Venere, Giove, Mercurio e Saturno non ti renderà la vita facile. Nel corso della giornata potresti incappare in alcune ostilità sul lavoro. La Luna in buona posizione, però, potrebbe mitigare la tua tensione.

Vergine

La settimana comincerà alla grande, soprattutto sul lavoro. Nelle prossime ore potresti ottenere qualche piccola rivincita personale oppure riuscirai a farti notare con i colleghi e i superiori.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domani avrai il morale a terra, per colpa della Luna in opposizione. In realtà non hai ragione di sentirti giù, perché dalla tua parte avrai comunque molti pianeti di un certo peso. Rimani uno fra i segni favoriti di questo momento!

Scorpione

La giornata darà il via a un’altra settimana piuttosto pensate. Avere Venere, Mercurio e Giove in quadratura significa affrontare molte difficoltà, sia in amore che nel lavoro. Marte in aspetto opposto lesinerà l’energia di cui avresti bisogno adesso: sarà facile sentirti stanchi e piuttosto giù.

Sagittario

Sarai uno fra i protagonisti indiscussi di questa giornata! La Luna in ottima posizione, il Sole, Mercurio, Giove e Venere in aspetto armonico chi ti ferma più! Ti aspettano grandi opportunità in amore così come sul lavoro.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di domani sarai da prendere con le pinze. La Luna in quadratura ti renderà molto nervoso e agitato. Nel corso della giornata potrebbero nascere complicazioni in famiglia: sarà bene usare molta cautela.

Acquario

Ti sveglierai con una voglia incontenibile di metterti in gioco, di buttarti in qualche nuova avventura senza porti nessun limite. Tentare nuove strade sarà possibile: cerca solo di non inseguire una chimera!

Pesci

La tua settimana comincerà con una bella carica di energia, una buona vitalità e la voglia di recuperare il terreno perso. E sarà solo un assaggio di cosa ti aspetterà a fine febbraio, quando Venere raggiungerà il tuo segno.