Oroscopo di oggi, domenica 15 febbraio 2021: la Luna rischiara il San Valentino dell’Ariete

Oroscopo di oggi, domenica 15 febbraio 2021. Finalmente è arrivato San Valentino! La Luna saluterà il segno dei Pesci per entrare in Ariete. A trarne beneficio saranno il Leone, il Sagittario e naturalmente l’Ariete. Anche la Vergine ritroverà la voglia di amare. Vuoi scoprire cosa ti riserveranno le stelle per questa giornata? Leggi il seguente oroscopo di oggi domenica 15 febbraio 2021 rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi accoglierai la Luna nel tuo segno. Con il passare delle ore la signora bianca attenuerà la tua naturale irruenza e ti trasformerà in un tenero compagno e amante.

Toro

Oggi domenica 14 febbraio 2021 sarà una di quelle giornate in cui converrà parlare poco e, se necessario, misurare con molta cura le parole. Anche se non tutto sarà chiarito nella coppia, meglio non affrontare certi discorsi in questa giornata.

Gemelli

Ti sveglierai con un desiderio profondo di rinascita, sotto ogni punto di vista, anche quello sentimentale. Una splendida Luna ti renderà vitale e amorevole, bendisposto nei confronti degli altri.

Cancro

Come prevede l’oroscopo di oggi ti servirà la massima cautela in amore e in famiglia, perché la Luna in quadratura potrebbe crearti dei problemi. Se non presterai attenzione rischierai di scivolare nella malinconia.

Leone

Dovresti sfruttare la Luna in buona posizione per recuperare in amore. Mai come in questi giorni hai un gran bisogno di sentire un affetto sincero e sicuro al tuo fianco: per questa giornata metti da parte i problemi di lavoro e lascia parlare il cuore.

Vergine

L’ingresso della Luna ti renderà di buonumore, più aperto all’amore. Ma dovrai aspettare le ore pomeridiane, mentre al mattino sarà necessario usare molta cautela per tenere a bada il tuo nervosismo.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi dovrai contrastare gli effetti di una luna in opposizione. Nel corso della giornata potresti cedere alla tentazione di stuzzicare un po’ troppo il partner con qualche provocazione o recriminazione: sii prudente!

Scorpione

Non sarà una giornata negativa, tutt’altro! Negli ultimi giorni, però, hai dovuto fare i conti con così tanti problemi e tensioni che faticherai a recuperare del tutto. Se di recente hai vissuto una crisi profonda con il partner, servirà ancora molta prudenza.

Sagittario

Si preannuncia una giornata elettrizzante. La Luna in ottima posizione, Venere e Mercurio in aspetto favorevole: non ti mancherà niente per rendere questo San Valentino speciale! I single disposti a mettersi in gioco, avranno occasioni d’oro.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di oggi la Luna in quadratura ti potrebbe causare qualche problema. Nelle prossime ore potrebbe emergere un leggero malumore, un po’ di tensione oppure qualche momento di disagio in famiglia. Meglio fare attenzione.

Acquario

Ti aspetta una giornata bellissima. La Luna in sestile, Venere, Mercurio, Sole e Giove nel tuo segno: sarai pieno di energia e di voglia di metterti in gioco. Nelle prossime ore saranno favoriti i nuovi incontri.

Pesci

La Luna sarà nel segno dell’Ariete, alle tue spalle. Il pianeta non ti riserverà grossi problemi, eppure potresti preferire trascorrere il San Valentino a riflettere sul tuo rapporto di coppia. I single potrebbe passare una domenica piuttosto sottotono.