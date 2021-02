Oroscopo Paolo Fox di domani 15 febbraio: Toro, Capricorno, Vergine, Bilancia

Anche oggi Paolo Fox ci viene in “soccorso”, con le previsioni in vista della giornata di domani, lunedì 15 febbraio 2021, che vedrà l’inizio di una settimana che si prospetta impegnativa ma anche stimolante sopratutto per alcuni di questi segni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 febbraio: Toro

E’ un periodo “work in progress”, senza nessuna novità immediata ma che è per l’appunto accomunabile ad uno stato tipo “lavori in corso”, sia nell’ambito lavorativo che sentimentale. Qualsiasi decisione avrà ripercussioni sul breve termine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 febbraio: Capricorno

Non lasciatevi trasportare dalla voglia di fare, indifferentemente dall’ambito: potreste percepire una grande iniezione di energia ma questa andrà controllata con calma e sangue freddo per evitare di andare incontro a valutazioni sbagliate.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 febbraio: Vergine

Nessun problema o fretta particolare sul lavoro, anzi potrete contare su delle scadenze anche relativamente lontane, mentre sarà opportuno risovlere al più presto eventuali “beghe” sentimentali o comunque correlate al contesto familiare, prima che diventino troppo complesse da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 febbraio: Bilancia

Periodo decisamente positivo sotto il lato produttivo, visto che le avversità non avranno particoalre effetto negativo su di voi, condizione che vi permetterà di affrontarle al meglio, giudicando in maniera oculata.