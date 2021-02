Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Ariete, Cancro, Capricorno e Leone

Anche per questa domenica il famoso astrologo Paolo Fox è pronto a dispensare consigli e previsioni per affrontare al meglio il finale di settimana.

Oroscopo Paolo fox di oggi, 14 febbraio: Ariete

La voglia di fare non vi manca di certo, ma cercate di comprendere esattamente come comportarvi con determinate persone. Il consiglio più utile è sicuramente quello di essere il più sinceri possibili, che non significa necessariamente essere sgarbati.

Oroscopo Paolo fox di oggi, 14 febbraio: Cancro

Indifferentemente dal vostro status sentimentale, il giorno di San Valentino vi porterà un po’ di relax e buonumore: cercate di approfittarne senza tanti pensieri e domande.

E’ anche la giornata giusta per prendere qualche decisione importante.

Oroscopo Paolo fox di oggi, 14 febbraio: Capricorno

Anche per voi il giorno degli innamorati è decisamente favorevole, anche nell’ambito lavorativo, e questo dovrebbe significare contrasti inutili in ambito professionale almeno per qualche giorno. Tuttavia è consigliabile evitare assolutamente “sviolinamenti”.

Oroscopo Paolo fox di oggi, 14 febbraio: Leone

Dopo una settimana complessa e particolarmente stressante, è il momento giusto per “tirare il fiato”, ma questo non significa che è arrivato il momento di abbassare la guardia.

Se avete avuto qualche litigio con il/la partner potrebbe essere la volta buona per opportuni chiarimenti.