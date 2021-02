Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Toro, Acquario, Scorpione, Sagittario

Il giorno degli innamorati per definizione dovrebbe rappresentare un periodo positivo, florido sia dal punto di vista sentimentale ma dovrebbe anche portare positività e pace.

La situazione non è la stessa per tutti, ovviamente, ecco perchè Paolo Fox anche oggi è pronto a dispensare consigli.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Toro

Se vi siete svegliato nervosi, e con un piglio non positivo, non preoccupatevi particolarmente: la giornata andrà migliorando ora dopo ora. Lo stress potrà fornirvi un boost di energia se riuscirete a controllarlo a dovere.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Acquario

Oggi risulterete particolarmente fascinosi ed intriganti ma il segreto per “dare il massimo” oggi è essere semplicemente voi stessi, con tutti i pregi e difetti che da sempre vi contraddistinguono. Giocate bene le vostre carte e potreste togliervi grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Scorpione

Mettete da parte i litigi e le preoccupazioni, oggi è la giornata adatta ad occuparvi della vostra persona e magari anche del vostro eventuale partner. Non siete tipi da smancerie gratuite ma ogni tanto un po’ di romanticismo sincero può essere sicuramente gradito dalla controparte.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Sagittario

Con tutta probabilità il mese di febbraio non è stato particolarmente benevolo per voi, sopratutto dal punto di vista sentimentale, ma il prossimo mese le cose andranno sicuramente meglio. La giornata di oggi dovrà essere vissuta con uno spirito “leggero” senza aspettarvi chissà quali cambiamenti.