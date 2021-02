Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Vergine, Pesci, Gemelli, Bilancia

Anche oggi il rinomato astrologo Paolo Fox ci “viene in soccorso” in una giornata così particolare e complessa come il giorno di San Valentino, definito la festa degli innamorati per antonomasia ma che può regalare soddisfazioni anche a chi è single. Quest’anno il 14 febbraio “cade” di domenica, quindi affrontare al meglio questa giornata sarà fondamentale per iniziare meglio la prossima.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Vergine

Qualcosa o qualcuno sul posto di lavoro, o comunque inerente alla vostra situazione professionale potrebbe innervosirvi più del dovuto: se covate un po’ di malumore verso qualcuno, è il giorno giusto per togliervi questo “peso”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Pesci

L’influenza degli astri sarà particolarmente benevola, ed arriverà al momento giusto, visto che la settimana lavorativa non è stata particolarmente “tenera” con i nati sotto questo segno così sensibile. Cercate di vedere il lato positivo anche nelle avversità e anche i problemi più difficili saranno più semplici da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Gemelli

Cercate di recuperare le energie perse nel corso della settimana, sopratutto quelle mentali. Non chiudetevi in voi stessi oggi, sarà il modo peggiore per uscire fuori da un momento così così; previsti nuovi incontri nei prossimi giorni, magari proprio a partire da oggi, non chiudete alcuna porta.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio: Bilancia