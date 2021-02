Zodiaco, ecco i pronostici di domani dell‘oroscopo 15 febbraio 2021 rivolto a tutti i segni zodiacali. Una nuova settimana sta per partire. Sei curioso di scoprire cosa avranno in serbo le stelle per i segni dello zodiaco? Leggi i seguenti pronostici tratti dall’oroscopo di domani lunedì 15 febbraio 2021.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani ti alzerai dal letto pieno di energia e di forza. Finalmente stai risalendo la china! Entro poche settimane potresti ricevere una notizia interessante, forse una promozione sul lavoro.

Toro

Dovrai fare lo sforza di lasciarti alle spalle le tensioni vissute durante le prime due settimane di febbraio e cominciare a guardare avanti con più fiducia. Cerca di non sfogare sul rapporto di coppia l’agitazione provocata dal lavoro.

Gemelli

Domani potrai lavorare per portare una grande svolta nella tua vita. Lo Stellium di pianeti nel cielo dell’Acquario ti permetterà di rinnovare ogni ambito della tua realtà, da quello professionale a quello amoroso.

Cancro

Dovrai tenere testa alla Luna in quadratura e non sarà per nulla facile! Nel corso della giornata potresti sentirti nervoso, agitato, forse perfino un po’ confuso. Qualcuno avvertirà un leggero malessere. Fai scorrere le prossime ore senza sovraccaricarti di impegni.

Leone

Come indica l’oroscopo di domani sarà un’altra giornata di grandi sfide, per colpa dei molti pianeti in opposizione. Chi non ha già cambiato qualcosa sul lavoro, dovrà farlo molto presto. Cerca di preservare il tuo rapporto di coppia dalle tensioni di questi giorni!

Vergine

Dovrai impegnarti per rafforzare le tue competenze e le tue capacità. Ti aspettano giorni interessanti, di grandi soddisfazioni professionali. In questo periodo hai dimostrato di avere organizzazione e lucidità mentale: qualità che torneranno preziose anche in futuro.

Bilancia

Finalmente ti sei sbarazzato dei timori passati e sei determinato a raggiungere traguardi importanti. Con alleati del calibro di Giove e Mercurio ti sarà possibile farlo! Molto presto arriverà una conferma o un’opportunità ghiotta.

Scorpione

Domani, e fino a giovedì, dovrai sforzarti di conservare il self control, anche se i momenti di tensioni e le complicazioni di lavoro saranno ancora tanti! Per fortuna, dalla seconda metà della settimana il cielo ti concederà una tregua, ma fino ad allora dovrai stringere i denti.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani le stelle ti incoraggeranno a ritrovare lo smalto di sempre, il tuo proverbiale ottimismo. Hai dalla tua parte i favori astrali: d’ora in avanti potrai ottenere soddisfazioni importanti, sia in amore che nel lavoro.

Capricorno

Domani dovrai metterti nell’ottica che perderai un po’ il comando della tua vita professionale. Anche se dirai la tua con convinzione, l’ultima parola non spetterà a te. La voglia di cambiare molte cose, però, non ti mancherà. Cerca di non trascurare troppo l’amore!

Acquario

Domani dovrai raccogliere tutto il tuo coraggio per aprirti a un cambiamento radicale. È tempo di mollare tutti i freni, di scrollarti di dosso le paure e cominciare ad assecondare l’istinto. Se avrai la forza di farlo, potresti andare molto lontano.

Pesci

Domani sentirai crescere in te la voglia di abbandonarti alle emozioni senza timore. Da giovedì, inoltre, il Sole entrerà nel tuo cielo e ti darà nuovo slancio. A fine febbraio anche Venere ti raggiungerà: insomma, sta per cominciare un periodo molto promettente, soprattutto in amore.