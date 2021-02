Zodiaco, ecco i segni Casanova del 2021. Il nuovo anno è appena cominciato, ma già molti cambiamenti sono avvenuti nel firmamento. Cambiamenti che hanno cominciato a stravolgere gli equilibri dei segni zodiacali. Sei curioso di scoprire quali saranno i segni Casanova del 2021?

Sagittario

Tu sarai uno fra i segni Casanova del 2021. Con Giove in aspetto favorevole per quasi tutto l’anno si preannuncia un anno ricco di emozioni intense e di opportunità da cogliere al volo. Avrai ottime possibilità di successo! Marte saprà renderti affascinante come non mai: approfittane per uscire allo scoperto!

Acquario

Con stelle come le tue, sarà un’impresa ardua rimanere da solo nel 2021, non incontrare qualcuno capace di intrigarti a sufficienza. Nei mesi in cui Marte sarà favorevole diventerai letteralmente magnetico e tutti cadranno ai tuoi piedi! Certo, quel Saturno nel segno cercherà in ogni modo di levarti di dosso la veste del donnaiolo per trasformarti in un partner serio e affidabile. Ci riuscirà?

Gemelli

Con una schiera di complici del calibro di Giove, Venere e Marte sarà difficile che l’amore non busserà alla tua porta. Anche i single più incalliti potranno imbattersi in un incontro speciale e provare quell’interesse che non sentivano da tempo. Preparati, perché Giove ti procurerà molte e diverse occasioni di incontro e a te, da bravo Gemelli, non mancherà di certo la voglia di divertirti!

Vergine

Rientrerai di certo nella cricca dei segni Casanova del 2021. Nei prossimi mesi potrai lanciarti nella mischia dei Don Giovanni grazie a un Marte in ottimo aspetto. Carisma e fascino non ti mancheranno! Magari quest’anno non t’imbatterai nella storia della tua vita, con quel Giove non del tutto a favore, ma potrai vivere molte avventure piene di passione ed eros.

Capricorno

Hai tutte la carte in regola per spodestare gli altri segni e accaparrarti il premio del più donnaiolo dell’anno! Nei prossimi mesi Nettuno e Plutone potrebbero stravolgere il tuo modo di amare, mettere in discussione le sicurezze che hai avuto finora. Niente di strano se nel corso di questo 2021 ti infilerai in relazioni molto lontane dal tuo solito.