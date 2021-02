Oroscopo Branko di domani, 16 febbraio: Toro, Bilancia, Sagittario, Acquario

La seconda metà del mese di febbraio è “ufficialmente” iniziata, e con essa arrivano puntuali le previsioni giornaliere di Branko, uno degli astrologi più rinomati e conosciuti in Italia, che nel corso degli anni è l’ospite fisso di diverse trasmissioni televisive.

Oroscopo Branko di domani, 16 febbraio: Toro

Oggi potrete senza problemi “far finta” di essere di un umore differente da quello reale, praticamente tutti tenderanno a credervi e reputarvi credibile. Attenzione a non esagerare oppure potresti scoprire il “gusto” nel raccontare bugie.

Oroscopo Branko di domani, 16 febbraio: Bilancia

Anche un segno come Bilancia, notoriamente molto misurato e controllato ogni tanto ha il bisogno di andare fuori dagli schemi. Oggi potrebbe essere la giornata giusta per apparire un po’ bizzarri, per il puro gusto di esserlo. Questo va bene ma scegliete accuratamente il contesto.

Oroscopo Branko di domani, 16 febbraio: Sagittario

Momento “carisma”, quello attuale, dove riuscirete a convincere gran parte delle persone che vi circondano della bontà delle vostre idee. Ecco perchè potrete sfruttare questo momento a vostro vantaggio se riuscirete a non esagerare con le parole.

Oroscopo Branko di domani, 16 febbraio: Acquario

Non è il miglior giorno dal punto di vista delle amicizie, visto che potreste avere difficoltà a farvi comprendere e quindi eventualemente a venire supportati. Meglio non forzare la mano ed evitare protagonismi inutili, anzi provate ad ascoltare maggiormente chi ne ha bisogno.