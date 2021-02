Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Leone, Sagittario, Capricorno, Acquario

Una nuova settimana è appena iniziata, con tutti i “pro e contro” che il lunedì porta abitualmente con se. Possibilità per alcuni, e routine per altri, l’astrologo Branko può aiutarci ad affrontare in maniera serena i nostri problemi con le proprie previsioni astrologiche.

Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Leone

La vostra proverbiale “flemma” potrebbe iniziare a venire meno in giornate come questa, a causa di un periodo stressante che vi ha probabilmente portato via molte energie e che potrebbe compromettere la vostra capacità di giudizio. La vostra autostima deve ritornare su livelli accettabili, agite con più autorevolezza.

Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Sagittario

Sarete circondati da una sorta di “aura” positiva, che non vi porterà a fare errori di valutazione. Sfruttate questo momento per ampilare le vostre conoscenze anche relative alle persone che già conoscete.

Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Capricorno

Possibile un po’ di frustrazione, del resto non necessariamente il weekend aiuta a rilassarsi. Avrete voglia di fare un po’ di ordine nei vostri pensieri e nella vostra vita, quindi mettete voi stessi al centro di tutto, almeno per oggi.

Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Acquario

Apprensione in vista, sopratutto relativa al vostro lavoro: vorreste “spaccare il mondo”, ma per non arrivare molto stanchi a fine giornata meglio fermarsi a ragionare, così da evitare di sprecare energie già da oggi.