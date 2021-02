Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Toro, Pesci, Scorpione, Bilancia

Branko è uno degli astrologi più famosi e riconoscibili anche sul grande schermo, avendo iniziato prestissimo la propria carriera, anche per chi non segue il mondo degli oroscopi, è immediatamente riconoscibile. Puntuale come sempre, è pronto a dispensare le proprie previsioni.

Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Toro

Il vostro proverbiale intuito vi aiuterà anche oggi a gestire eventuali situazioni complesse ed enigmatiche per la maggior parte delle persone. Potreste non risultare particolarmente collaborativi nella giornata odierna ma quello che conta è il risultato.

Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Pesci

Giornata tranquilla e mediamente proficua anche se a metterla a repentaglio potrebbero essere alcuni vecchi ricordi e problemi oramai sopiti ed apparentemente parte del passato. Siate emotivamente positivi e cercate di pensare in maniera ottimistica in ogni caso

Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Scorpione

L’emotività che vi contraddistingue (seppur ben nascosta) potrebbe farvi esitare in più di un occasione, sopratutto se si tratta della vostra vita personale. Questo solitamente contribuisce parecchio ad accrescere il vostro nervosismo. Meglio isolarvi per qualche ora per riordinare le idee.

Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Bilancia

Momento così così, ma la giornata andrà migliorando se riuscirete ad evitare le situazioni negative semplicemente saltandole a piè pari. Se qualcuno o qualcosa richiederà la vostra attenzione, dedicate il vostro tempo solo quando sarete emotivamente pronti e rilassati.