Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 febbraio: Acquario, Leone, Vergine, Capricorno

Paolo Fox è pronto ad aiutarci a gestire la parte iniziale di questa nuova settimana con i propri consigli, dopo aver consultato le stelle come suo solito: le previsioni del popolare astrologo possono esserci molto utili.

Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 febbraio: Acquario

Un po’ così così questa giornata, anche senza reali motivazioni, e forse sarà proprio questo a renderla decisamente frustrante. Se può aiutarvi, provate a restare un po’ da soli finchè non avrete ritrovato un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 febbraio: Leone

Momento positivo dal punto di vista “sociale”, visto che potrete contare sul supporto delle persone che vi sono vicine, apaprentemente più ricettive del solito in questo periodo. Evitate manipolazioni, anzi cercate di essere quanto più possibile onesti e sinceri con loro.

Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 febbraio: Vergine

Attenzione ad eventuali piccole discrepanze economiche, in soldoni, potrebbero manifestarsi situazioni che richiederanno un apporto monetario maggiore di quanto calcolato. Niente di particolarmente preoccupante ma è sempre bene saperlo in anticipo.

Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 febbraio: Capricorno

Lasciate da parte l’aspetto sentimentale della vostra vita almeno per oggi, non vi riserverà grandissime soddisfazioni, mentre discorso opposto per quanto riguarda la vita professionale che vi garantirà più di qualche sorriso.