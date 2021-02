Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 febbraio: Scorpione, Pesci, Toro, Gemelli

Paolo Fox è pronto anche oggi a “snocciolare” consigli e previsioni dopo aver consultato le stelle come sempre in maniera approfondita. Il risultato sono dei consigli astrologici, segno per segno, relativi alla giornata di domani 16 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 febbraio: Scorpione

Oggi le distrazioni saranno all’ordine del giorno, ma queste non faranno altro che distrarvi e non portarvi concretamente ad alcun risultato, anzi saranno quelle la causa di eventuali perdite di tempo che vi costringeranno poi a recuperare nel corso dei giorni.

Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 febbraio: Pesci

La vostra emotività potrà portarvi un po’ fuori dai binari consueti ma questo potrebbe rivelarsi soprendentemente positivo, visto che ogni tanto è opportuno agire d’impulso, di “pancia” piuttosto che con il “freno a mano tirato”. Potreste rimanere sorpresi.

Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 febbraio: Toro

Avete “sudato” per ottenere gli ultimi risultati, ed ora potrete rilassarvi un po’, anche se eventuali problematiche potrebbero comunque palesarsi. In ogni caso è una giornata positiva sotto tutti gli aspetti, non ci saranno particolari fonti di stress in vista.

Oroscopo Paolo Fox di domani, 16 febbraio: Gemelli

Tutto ok, anzi molto bene per quanto riguarda la relazione sentimentale, meno bene il lavoro dove potreste subire qualche “riprovero”, in maniera più o meno giustificata. Domani è opportuno dedicare molte attenzioni all’aspeto professionale.