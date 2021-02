Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Capricorno, Bilancia, Gemelli, Toro

Metà febbraio è già storia, e con la seconda metà del secondo mese di questo 2021 si aprono nuove ed inattese novità: per tanti il lunedì è un fastidio visto che rappresenta la conclusione del weekend, per tanti altri è il miglior modo per ritornare in carreggiata, magari con l’aiuto di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Capricorno

La situazione sentimentale potrebbe presentare diverse difficoltà, indifferentemente dal vostro status attuale (single, impegnato o sposato): meglio evitare qualsiasi cambiamento.

Meglio concentrarsi sul lavoro dove fin dal principio di giornata le cose andranno in maniera positiva. Ricordatevi di non lasciarvi trascinare troppo dall’entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Bilancia

Oggi potrete dimostrare a chi ha dubitato delle vostre capacità di riuscire a gestire le difficoltà anche sul lungo termine, dimostrando una tempra a tratti insospettabile. I Bilancia spesso appaiono quasi “arrendevoli” ma nascondono una grande forza d’animo.

Non sarete particolarmente concentrati, quindi evitate di prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Gemelli

Novità in arrivo dal punto di vista “sociale”: potreste riscoprire un rapporto, un’amicizia, un affetto andato smarrito tempo addietro. Periodo decisamente florido in amore, forse non a caso visto che è appena passato San Valentino.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Toro

Momento di frustrazione sul lavoro, ma non esagerate con le reazioni: è normale andare incontro a delusioni e valutazioni sbagliate in quest’ambito, cercate di non “gettare il bambino con l’acqua sporca” solo perchè c’è stato qualche dettaglio calcolato male.