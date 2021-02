Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Scorpione, Vergine, Pesci, Acquario

Con San Valentino alle spalle, è arrivato il momento di affrontare una nuova settimana: anche oggi Paolo Fox è pronto a dispensare nuovi consigli astrologici basati sulle proprie letture degli astri, come oramai consuetudine da anni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Scorpione

Incontri interessanti in vista, anche se qualche problematica di troppo in passato vi ha reso un po’ dubbiosi dal punto vista sentimentale. Cercate di effettuare un “reset” mentale verso le nuove conoscenze non giudicandole prima di conoscerle.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Vergine

I vostri rapporti sentimentali e sociali procederanno a gonfie vele, senza particolari problemi, anche se potrebbe ritornare qualche dubbio in merito a qualche rapporto non finito proprio al massimo. Non è consigliabile prendere le decisioni con leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Pesci

Se avete qualche buona idea, non esitate a renderla nota sul posto di lavoro: in un ambiente professionale sano questo solitamente paga. Se c’è qualcosa che vi da fastidio in un rapporto sentimentale, meglio prendere da subito una posizione chiara, per evitare lungaggini varie.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Acquario

Periodo florido ma dovrete essere pronti a raccogliere le occasioni che il destino vi paleserà, senza pensarci troppo. Potreste dimostrare un po’ di insicurezza, non è il momento giusto per mostrare “il fianco”: non esitate a chiedere consiglio.