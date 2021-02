Zodiaco, i cuor di Leone nel 2021: chi saranno?

Zodiaco, i cuor di leone nel 2021? Il nuovo anno è cominciato da poco eppure ha già rivoluzionato la vita di molti segni zodiacali. Nel 2021 le stelle si comporteranno in maniera molto particolare: basti pensare all’insolita concentrazione di pianeti presente nel cielo dell’Acquario! Ecco perché nei prossimi mesi alcuni segni saranno particolarmente favoriti dagli astri, mentre altri dovranno raccogliere forza e coraggio e prepararsi a superare molte prove. Curioso di scoprire chi dovrà tirare fuori carattere e diventare un cuor di leone nel 2021?

Leone

Il 2021 è partito decisamente male. Da settimane stai affrontando alcune opposizioni planetarie molto faticose e i prossimi giorni non saranno diversi. Da un mese a questa parte le tue giornate sono sempre le stesse: rabbia, problemi, momenti di tensione alternati a discussioni. Per fortuna, tu sei il cuor di leone per eccellenza: forza e coraggio non ti mancheranno!

Toro

Il nuovo anno è appena iniziato e ti ha già messo sotto torchio. La quadratura di Giove e Saturno non sta aiutando sul lavoro e avere Venere in aspetto contrario non ti permetterà di trovare conforto nel rapporto di coppia. D’ora in avanti servirà calma e sangue freddo per affrontare nuove dispute e incomprensioni, sia sul lavoro che in amore.

Scorpione

Anche per te il 2021 è partito con il piede sbagliato. Giove e Saturno potrebbero averti procurato già qualche complicazione a livello professionale, economico o legale. Se non lo hanno fatto, lo faranno presto! Dovrai stringere i denti e raccogliere il coraggio degno di un cuor di leone come te per affrontare i prossimi mesi. Per fortuna, in primavera le cose cambieranno.

Vergine

Anche se il nuovo anno è cominciato in maniera positiva, non dovrai illuderti! Si preannunciano mesi molto impegnativi, in cui non avrai sempre il controllo della situazione. Durante le prossime settimane dovrai fare i conti con alcune difficoltà, forse di tipo burocratico, che ti susciteranno molta agitazione. Alla fine dell’anno dovrai trasformarti da persona precisa e organizzata a vero e proprio cuor di leone.