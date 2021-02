Zodiaco, i punti di forza e i punti deboli del tuo segno. Tutti noi abbiamo almeno una qualità che ci rende unici e un tallone d’Achille su cui lavorare. È molto importante saperli individuare affinché possiamo utilizzare a nostro vantaggio la prima e migliorare il secondo. Vuoi scoprire quali sono i punti di forza e i punti deboli caratteristici del tuo segno zodiacale?

Primi 4 segni zodiacali

L’Ariete è uno fra i segni più battaglieri dello Zodiaco, non per niente è governato da Marte, il pianeta della guerra. Come tutti, però, ha un tallone d’Achille, ossia la sua impazienza che manifesta non appena incontra una persona che la pensa diversamente. Il Toro, invece, è un segno particolarmente tenace, ma guai a toccargli i suoi affetti, altrimenti perde il suo proverbiale equilibrio. La curiosità è senza dubbio la forza dei Gemelli, mentre il loro principale punto debole è rappresentato dall’incostanza. Possono cominciare mille cose nello stesso tempo, ma poi finiscono per non portarne a termine nemmeno una! Infine il Cancro è un segno molto sensibile, forse troppo, ecco perché questo tratto è la loro forza, ma può tramutarsi anche nella loro più grande debolezza.

4 segni centrali dello zodiaco

Il Leone sa diventare molto orgoglioso e detesta perdere in una competizione. Talvolta, però, rischia di esagerare e di scadere nella presunzione. La Vergine è l’organizzazione fatta persona. Riesce a portare a buon fine qualsiasi progetto grazie a questa qualità, ma non sa lasciarsi trasportare dalle emozioni, preferisce mantenere il controllo di ogni situazione. L’armonia interiore della Bilancia è la sua grande forza. La sua propensione a ricercare il bello la fa rendere a volte un po’ troppo superficiale: è più attenta alla forma che al contenuto. Lo Scorpione, invece, è forse il più intuitivo dello zodiaco. È un segno molto complesso e machiavellico, quando avrebbe bisogno di un po’ più di leggerezza!

Ultimi 4 segni zodiacali

Il Sagittario è l’ottimista dello zodiaco: vede il lato positivo in ogni situazione. Il suo difetto? È molto irrequieto e si annoia fin troppo facilmente. Il Capricorno è un segno molto determinato: quando si prefigge un traguardo, non si ferma finché non lo ha raggiunto, eppure è incredibilmente insicuro. L’Acquario, invece, è un rivoluzionario. Ama stravolgere le regole senza tenere conto di ciò che pensano gli altri. Il suo punto debole è la sua paura a legarsi agli, per questo appare spesso freddo e indifferente. Infine i Pesci sono i più sognatori e fantasiosi fra tutti i segni, si creano mondi interiori incredibili. La loro debolezza è, però, l’attaccamento al passato, che li rende spesso e volentieri malinconici.