Zodiaco, i segni buontemponi. Scopri quali sono

Zodiaco, i segni buontemponi. Il buonumore e la vivacità sono qualità che, in misura diversa, possediamo tutti. Eppure esistono delle persone che sono sempre ottimiste e che hanno la capacità di affrontare ogni momento della vita, anche il più duro, con leggerezza, a tal punto da fare invidia agli altri. Sei curioso di scoprire se rientrerai nella cricca dei segni più giocherelloni e scherzosi? Leggi l’articolo e saprai quali sono i segni buontemponi dello zodiaco.

Gemelli

Secondo lo zodiaco tu sei di certo uno fra i buontemponi, se non addirittura il più buontempone! Il tuo animo fanciullesco e lo scherzo sempre a portata di mano ti rendono una persona mai noiosa, uno di compagnia.

Leone

Sei sempre allegro e giocoso, forse un po’ troppo! Certe volte, quando sarebbe più opportuno avere prudenza, potresti cedere alla tentazione di fare una battuta in più, finendo per innervosire chi ti sta accanto.

Acquario

Meriti sicuramente di rientrare nella cerchia dei buontemponi grazie al tuo carattere socievole, creativo e curioso. Sei l’amico per eccellenza, sai essere leggero senza mai risultare superficiale o facilone.

Bilancia

Sei uno fra i segni più socievoli dello zodiaco. La tua natura generosa, la tua voglia di rendere felici gli altri ti rende un compagno di scherzi perfetto: per te far sorridere le persone intorno è un piacere irrinunciabile!

Sagittario

Sei capace di trasformare una storia banale in un racconto brillante e divertente. Sedersi a tavola e trascorrere una serata in tua compagnia significa ridere per ore di fila, ascoltando i tuoi aneddoti. Ecco perché meriti di fare parte del gruppo dei buontemponi dello zodiaco.