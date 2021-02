Oroscopo Branko oggi 16 febbraio: Sagittario, Capricorno, Cancro, Bilancia

Famoso sia presso i siti e riviste specializzate, ma anche decisamente presente in televisione e nell’immaginario collettivo quando si parla di oroscopo e astrologia, Branko è anche oggi pronto a dispensare le proprie previsioni in merito agli astri in maniera come sempre piuttosto precisa ed esauriente.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Sagittario

Momento particolarmente ricettivo, quello che avrà inizio oggi e perdurerà probabilmente per qualche giorno, dove potrete contare su una sorta di “aura” convincente, che vi farà apparire più sicuri e carismatici del solito. Sfruttate, senza esagerare, il momento.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Capricorno

Potreste sentirvi prigioniero del contesto attuale, magari di quello lavorativo oppure quello familiare: la voglia di libertà nella vostra mente potrebbe fare capolino e reclamare spazio, cercate di essere quanto più pragmatici possibile: presto potrete godervi un periodo di relax anche piuttosto lungo.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Cancro

Buona giornata sul lavoro, anche perchè oltre ad una produttività in salita, potrete contare su una predisiposizione al dialogo superiore al vostro standard abituale. Tuttavia cercate di non esagerare altrimenti qualcuno potrebbe percepire ciò come una voglia di ottenere vantaggi solo con le chiacchiere.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Bilancia

Prevista un’improvvisa voglia di dipendenza, di libertà che potrebbe farvi apparire un po’ stralunati e sgarbati se qualcuno non riuscisse a capire il vostro momento. Per questo state particolarmente attenti a non perdere totalmente la bussola, oppure potreste andare incontro ad incomprensioni.