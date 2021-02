Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Scorpione, Pesci, Leone, Vergine

Branko è un nome molto popolare nell’ambito dell’astrologia, molto rinomato e riconosciuto anche al di fuori dei confini nazionali: difficilmente delude le aspettative nel proprio campo, ed anche oggi è pronto a dispensare consigli e opinioni dopo aver letto gli astri come è solito fare da molti anni.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Scorpione

Come spesso è accaduto nel recente passato, c’è sempre qualcosa che sembra pronto a distogliervi totalmente o parzialmente dai vostri piani. Per questo non sarete particolarmete lucidi nelle vostre decisioni, se possibile posticipate quelle importanti

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Pesci

Buone notizie in vista, e anche se queste potranno tardare ad arrivare, la verve positiva che è in procinto di arrivare potrà garantirvi un periodo molto gradevole da attraversare. Non fatevi troppe domande, semplicemente a volte il buonumore sopraggiunge e basta: meglio godere al massimo di questi momenti.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Leone

Avete come spesso accade la mente già proiettata nella prossima settimana, e più in generale, al prossimo mese, ma questo dovrebbe portarvi a non mettere da parte il presente. Restate all’erta su possibili sviluppi non positivi della giornata.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Vergine

C’è qualcosa che sta attanagliando la vostra mente, magari qualche preoccupazione sopita che non fa altro che far capolino nella vostra psiche. Oggi sarà difficile rilassarsi in maniera totale proprio per questo motivo ma evitate di “fissarvi”, anzi meno pensate a cosa vi sta tormentando è più facilmente troverete la soluzione.