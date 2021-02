Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Capricorno, Bilancia, Ariete, Toro

Mercoledì 17 febbraio 2021 sarà una giornata che potrà riservare molte sorprese, a seconda del segno zodiacale: ecco perchè le previsioni di Paolo Fox potranno essere molto utili: il popolare astrologo è considerato universalmente tra i più affidabili del proprio campo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Capricorno

Meglio agire d’istinto sul lavoro e concentrarsi maggiormente sul rapporto di coppia, oppure se siete single, provate a far colpo in maniera spontanea e non artificiosa. I risvolti potrebbero essere inattesi e perchè no anche interessanti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Bilancia

I contrasti con i vostri colleghi e amici fanno parte del passato: anche se c’è ancora qualche attrito meglio metterlo da parte, anche perchè quanto accaduto finora potrebbe aver compromesso momentaneamente la vostra capacità di giudizio. Nessuna novità particolare sotto l’ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Ariete

Così così per quanto riguarda il vostro lavoro, limitatevi a fare il minimo indispensabile per portare la giornata a casa. Più libertà nel privato, ma non pensate che un atteggiamento critico possa farvi risultare simpatico solo perchè potete portare validi argomenti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Toro

Momento attenzione, quello attuale, sopratutto sul lavoro dove è fondamentale non strafare e non esagerare con le valutazioni particolarmente ottimistiche che potranno essere disattese. Meglio essere pazienti e chiedere consiglio se avvertite qualche difficoltà non presa in considerazione in precedenza, che fare errori evitabili.