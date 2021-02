Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Vergine, Sagittario, Scorpione, Acquario

Novità inattese per alcuni segni, solita routine per altri: i consigli di Paolo Fox relativi alla giornata di domani 17 febbraio 2021 possono essere di stampo molto diverso, quindi può essere una buona idea consultare le previsioni del popolare astrologo divenuto così famoso negli ultimi anni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Vergine

Momento rinascita per i nati sotto il segno della Vergine, il che può portare ad interessanti sviluppi sotto il punto di vista sentimentale, indifferentemente dal vostro status attuale: la settimana scorsa ha lasciato qualche strascico ma niente di serio.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Sagittario

Pieno di energie per voi, oggi: queste andranno “dosate” al meglio ma non per questo risparmiate, sopratutto nell’ambito lavorativo: sfruttate questo momento per portarvi avanti con il lavoro, visto che i prossimi giorni si prospettano decisamente pieni di impegni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Scorpione

Evitate atteggiamenti spocchiosi e/o impulsivi, anche se avete qualcosa da dire verso qualcuno. Molto meglio pensare bene su quello che si vuol dire, e magari trovare una forma per “indolare la pillola”. Scorpione può essere eccessivamente caustico in certi momenti e può essere fonte di disagio con poche parole.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio: Acquario

Potreste sentirvi un po’ in balia degli eventi, ma è una sensazione comune in questo periodo, quindi in sostanza, non siete affatto soli ed anzi potrebbe essere una buona idea aiutare chi sta vivendo una situazione del genere.