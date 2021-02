Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Capricorno, Bilancia, Scoprione, Toro

Martedì è solitamente considerato un giorno di “piena attività”, da parte della maggior parte delle persone è totalmente dentro i propri impegni e quindi la consueta serie di previsioni giornaliere da parte di Paolo Fox, uno dei più celebri ed apprezzati esperti del settore astrologico possono essere sicuramente d’aiuto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Capricorno

Giorno non ideale per eventuali nuovi incontri, sopratutto amorosi. Decisamente opportuno e consigliabile concentrarsi su altre faccende giornaliere, come il lavoro e la famiglia. Ci sarà il tempo per recuperare il tempo perduto sotto il punto di vista sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Bilancia

Meglio le relazioni interpersonali del lavoro oggi: in quest’ultimo ambito restate concentrati ma non aspettatevi grandi risultati o progressi, mentre con una buona dose di sincerità riuscirete a farvi apprezzare da chi avete intorno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Scorpione

Giornata dedicata ai sentimenti, ma non date adito ai vari rumors che probabilmente si susseguiranno, relative alla vostra vita privata e personale. Consigliabile trascorrere più tempo possibile con chi realmente amate, senza troppi pensieri

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Toro

Buon momento per gestire i vostri sentimenti, cercate tuttavia di trovare un buon equilibrio tra l’impulso e la voglia di programmare al meglio la giornata con il vostro amato/a di turno. Eccellente momento anche dal punto di vista professionale, dove il vostro rendimento sarà mediamente alto.