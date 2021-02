Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Gemelli, Acquario, Cancro, Leone

Un nuovo giorno impegnativo per molti, ed un nuovo giorno di consigli astrologici da parte del “veterano” Paolo Fox, da molti anni uno dei più famosi del settore. Oggi martedì 16 febbraio ci sono tutte le premesse per ambire ad una giornata proficua, dare un’occhiata alle letture degli astri potrà sicuramente fornire spunti di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Gemelli

Giornata dai due volti, distintamente separati dal punto di vista degli ambiti: occhio ad eventuali insidue sul posto di lavoro, mentre potrete ambire a risvolti molto soddisfacenti dal punto di vista personale, ed in particolare, amoroso.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Acquario

Possibile avvertire una prematura mancanza di energia e/o motivazioni, forse il fine settimana concluso da pochi giorni vi ha caricato di troppe responsabilità invece di rilassarvi come da programma. Cercate di non sobbarcarvi di impegni per oggi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Cancro

Oggi meglio essere più diplomatici possibili, sopratutto nell’ambito lavorativo. Le cose infatti potranno “smuoversi” nella direzione che desiderate anche senza essere particolarmetne polemici e “seccanti”, ma agendo di fioretto, piuttosto che di sciabola.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Leone

Buona giornata, sotto tutti i punti di vista: cercate l’appoggio da parte di chi vi supporta maggiormente, la situazione sarà altrettanto positiva anche sotto il punto di vista lavorativo. Cercate solo di non esagerare con gli impegni e le promesse.