Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Leone, Sagittario, Ariete, Pesci

La settimana sta per entrare “nel vivo”, anzi per molti questo è già avvenuto, ma c’è sempre tempo per le previsioni del noto astrologo Paolo Fox, oramai divenuto molto popolare anche nell’immaginario comune. Anche per oggi 16 febbraio sono pronte le letture degli astri come di consueto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Leone

Giornata positiva, può diventarlo in maniera ancora maggiore con un po’ di impegno nei rapporti sociali, che gli astri favoriranno se deciderete di apparire maggiormente interessati del solito agli “affari” altrui.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Sagittario

Momento confusionario in vista, anche se non tutto sarà imputabile alla vostra persona, cercate di focalizzarvi su quello che ritenete davvero importante, altrimenti rischiate di perdere tempo, oltre a prendere sottogamba gli affari importanti. Necessaria maggiore prudenza del solito.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Ariete

Non tutto girerà per il verso giusto ma con un po’ di buona volontà la giornata odierna avrà risvolti principalmente positivi. Cercate di mantenere sangue freddo e portate pazienza sui piccoli inconvenienti, ed il karma vi premierà.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio: Pesci

Non sempre potete avere il controllo completo sulle vostre azioni e reazioni emotive, a volte può essere conveniente e paradossalmente saggio “buttarsi”, nonostante non sia nelle corde dei nati sotto questo segno. A volte agire “a briglia sciolta” potrebbe essere inaspettatamente interessante.