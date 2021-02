Zodiaco, i segni più spilorci. Scopri quali sono

Zodiaco, i segni più spilorci. Uno dei timori più grandi di tutti, ammettiamolo, è uscire con una persona davvero molto parsimoniosa, qualcuno particolarmente attento al denaro: in poche parole con un tirchio. Per non incappare in questo spiacevole incidente, può venirci in soccorso l’astrologia. Conoscere il segno dell’altro permette di sapere molte cose, tra cui il suo rapporto con i soldi. Se vuoi scoprire quali sono i segni più spilorci dello zodiaco, continua a leggere l’articolo.

Toro

Secondo lo zodiaco tu sei uno fra i segni più spilorci in assoluto. Sei una persona molto razionale e concreta, ti piace tenere tutto sotto controllo, anche le spese. Sei un grande risparmiatore, ma a volte preferisci fare delle rinunce anche ingiustificate piuttosto che mettere mano al portafogli.

Cancro

Sei decisamente assennato nelle tue spese e non ami pagare un oggetto più di quanto tu reputi giusto. Non sei avaro nel senso letterale del termine, perché ti piace fare dei regali a chi vuoi bene. Solo, non ti lasci sedurre dallo shopping compulsivo, ma preferisci valutare con razionalità ogni acquisto.

Vergine

Rientri, senza ombra di dubbio, nel gruppo dei segni più spilorci di tutti, anche se la tua avarizia si manifesta in modo insolito. Mentre sei in grado di spendere una fortuna per qualcosa che ritieni importanti, diventi tirchio di fronte alle piccole spese, quelle di poco conto. Ecco perché non sempre sei capito da chi ti sta accanto.

Capricorno

Forse rappresenti il più spilorcio dello zodiaco, ma lo sei per una buona ragione. Il fatto è che sei molto ambizioso e determinato e faresti qualsiasi cosa pur di realizzare un obiettivo che ti sei prefisso, anche diventare frugale. Più che altro ami spendere soldi per motivi davvero validi e mai per il semplice gusto di levarti uno sfizio.