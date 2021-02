Zodiaco, il pianeta guida di ogni segno zodiacale. Non tutti sanno che ogni segno zodiacale è governato da un pianeta specifico, in grado di influenzare la personalità e il futuro. Sei curioso di scoprire qual è il pianeta guida del tuo segno zodiacale? Leggi il seguente articolo.

Marte

Secondo lo zodiaco il tuo pianeta guida è Marte, l’astro della guerra. Il tuo pianeta dominante ti rende un vero combattivo, ti incoraggia a prendere la vita in mano e ad agire nell’immediato, senza pensarci troppo. Per te è importante vivere come decidi tu, senza farti influenzare dagli altri.

Toro e Bilancia

Siete figli di Venere, il pianeta dell’amore, dei piaceri e della bellezza. Non per niente siete gli esteti dello zodiaco, amate l’arte, la musica, il teatro, la bellezza sotto ogni punto di vista. Sapete diventare amici comprensivi o, all’occasione, amanti passionali. Difficile resistere al vostro fascino!

Gemelli e Vergine

Come indica lo zodiaco, il vostro pianeta dominante è Mercurio, simbolo di intelletto, di comunicazione e logica. Infatti, entrambi seppure in maniera squisitamente diversa, rappresentate molto bene questi tratti. Qualora l’intelligenza dei Gemelli sia più intuitiva e creativa, la Vergine è apprezzata per la razionalità e la precisione.

Leone

Tu sei governato dal Sole, uno fra i più importanti pianeti del sistema solare. Proprio come il Sole, anche tu brilli di luce propria, sei energico e vitale come pochi. Ami essere al centro dell’attenzione e non passare inosservato.

Scorpione

Secondo lo zodiaco Plutone è il tuo pianeta guida, l’astro della trasformazione e del mistero. La sua influenza ti rende, senza dubbio, uno fra i segni più carismatici e attraenti, particolarmente intuitivo e profondo. Il tuo sarcasmo è proverbiale, ma guai a chi ironizza su di te!

Sagittario

Giove, il pianeta dell’ottimismo e della ricerca di se stessi, governa il tuo segno. E proprio come la tua stella guida, anche tu sai affrontare ogni situazione con positività, sei sempre alla ricerca di esperienze nuove che ti facciano crescere sotto ogni punto di vista.

Capricorno e Acquario

Come spiega lo zodiaco Saturno è il pianeta guida del vostro segno zodiacale. Saturno è come un padre severo che spinge sempre verso una crescita interiore. È anche il pianeta della razionalità e della gestione del denaro. Mentre nel Capricorno l’astro diventa più razionale, pratico, determinato e ambizioso, nel segno dell’Acquario si fa anticonformista, grintoso e indipendente.

Pesci

In quanto figlio di Nettuno, il pianeta che in astrologia rappresenta i sogni e le illusioni, tu sei il più fantasioso fra i segni zodiacali. Sei incredibilmente sensibile, intuitivo, spirituale, ami distinguerti e, di tanto in tanto, evadere dalla noiosa realtà, per esplorare mondi immaginari che solo tu conosci.