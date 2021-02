I segni zodiacali più “orsi”: la classifica

I segni zodiacali più “orsi”, quali sono? Sempre più persone si affidano all’astrologia per scoprire non solo il futuro, ma anche la personalità delle persone che incontrano. Conoscere il segno zodiacale di una persona, infatti, può svelare molte cose, perfino se è qualcuno amante della compagnia oppure un tipo burbero e solitario. Se sei curioso di sapere quali sono i segni zodiacali più orsi, continua a leggere l’articolo!

1 – Capricorno

Tu sei uno fra i segni più orsi dello zodiaco, se non il più orso. La tua enorme diffidenza, l’estrema razionalità e il bisogno di startene per conto tuo, specie se hai un problema, ti rendono agli occhi degli altri alquanto burbero.

2 – Scorpione

Molto più emotivo e passionale del tuo predecessore, puoi apparire piuttosto scontroso e ombroso a chi ti sta vicino, soprattutto se non ti sentirai compreso del tutto. Se un tuo amico non la pensa come te, potrebbe essere inserito nella tua personale black list in un secondo.

3 – Toro

Rientri nella cricca dei segni più orsi dello zodiaco. Diversamente dagli altri, tu sei molto più socievole e compagnone, eppure la tua profonda timidezza e la paura di essere ferito dagli altri ti rendono più chiuso e silenzioso di quanto vorresti.