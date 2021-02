Oroscopo Branko di domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro | 18 febbraio 2021

Con il fine settimana oramai vicino, è già arrivato il momento di organizzarsi per i giorni a venire, indifferentemente dai nostri “programmi”. Branko, uno dei più popolari astrologi del nostro paese è solito dispensare consigli sui segni che andremo ad affrontare.

Oroscopo Branko di domani: Ariete

Chi trova un amico trova un tesoro, ed oggi il detto acquisisce ancora più valore: un periodo prolifico come quello attuale può migliorare ulteriormente con il supporto morale (ma non solo) della persona giusta, che potrà venirci in soccorso e consigliarci a dovere.

Oroscopo Branko di domani: Toro

Dopo un lungo periodo impegnativo, è arrivato il momento di godersi un po’ di relax, ma non dimenticate di passare del tempo con le persone che vi supportano (e supportano, magari), sia per pura riconoscenza, che per necessità di “staccare” dalla routine.

Oroscopo Branko di domani: Gemelli

E’ arrivato il momento di ritornare, seppur mestamente, a vivere la settimana lavorativa ed impegnativa come al solito, anche se è opportuno non gettarsi nello sconforto. Qualcosa anche durante il lavoro potrà farvi tornare il sorriso, a patto che sappiate coglierlo al volo.

Oroscopo Branko di domani: Cancro

Essere troppo “conservativi” in alcuni casi non paga, visto che questo atteggiamento potrebbe essere inteso come debolezza. Oggi è uno di quei giorni in cui è opportuno “strigliare” qualcuno (verbalmente, s’intende) qualora non assuma atteggiamenti o comportamenti per voi non adatti al contesto.