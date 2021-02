Oroscopo Branko di domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 18 febbraio 2021

Arrivati a metà settimana, solitamente c’è chi inizia a manifestare già un po’ di stanchezza e chi invece non vede l’ora di dare il meglio in vista del weekend: indifferentemente dalla situazione personale, i consigli astrologici di Branko possono aiutarci a vivere al meglio la giornata di domani.

Oroscopo Branko di domani: Leone

Le emozioni potranno essere croce e delizia quest’oggi: sarà fondamentale saperle gestire a dovere, altrimenti rischieranno di ritorcersi contro. Ricordatevi che solo voi potete realmente cambiare l’andamento della vostra giornata e della vostra settimana, non lasciatevi influenzare eccessivamente da preoccupazioni supreflue.

Oroscopo Branko di domani: Vergine

Vergine non è un amante degli orpelli, anzi forse è il più “concreto” dello zodiaco, ecco perchè se qualcuno intenderà distrarvi, sarà meglio riportarlo sulla “retta via” e chiarire subito la vostra posizione in merito. Non siate comunque troppo duri, non tutti potranno essere d’accordo con la vostra visione delle cose, ma è opportuna una dose di elasticità.

Oroscopo Branko di domani: Bilancia

Sul lavoro è un momento convulso e impegnativo, ma questo potrebbe portarvi ad attendere l’esito degli eventi. Se avete lavorato duro è opportuno femarsi prima di poter prendere ulteriori decisioni. Svagatevi o comunque sappiate attendere.

Oroscopo Branko di domani: Scorpione

Scorpione è un segno “puntiglioso” di natura, sul lavoro oggi qualcuno potrebbe considerarvi un po’ pesanti ed inopportuni, valutate bene come rispondere, magari esaminando in maniera razionale quanto detto da chi vi circonda prima di giudicare.